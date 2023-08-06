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Трамп назвал себя единственным, кто способен предотвратить Третью мировую войну

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только ему под силу предотвратить Третью мировую войну, а в случае своего избрания на пост президента он сможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом политик рассказал в ходе выступления на мероприятии сторонников Республиканской партии США в Южной Каролине.

«Я предотвращу Третью мировую войну. Вооружения в настоящее время настолько мощные, что способны уничтожить весь мир. Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).

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По мнению экс-президента, в случае его избрания президентом в 2024 г. он сможет добиться урегулирования ситуации на Украине «еще до возвращения в Овальный кабинет». 

Трамп не впервые говорит о своей способности положить конец конфликту. Так, 27 января он заявил, что смог бы договориться о завершении боевых действий на Украине «в течение 24 часов», если бы стоял во главе страны. Он отмечал, что конфликт может продолжаться до 2024 г., что грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками».

В 2022 г., вскоре после начала военной спецоперации, экс-президент предупреждал об угрозе Третьей мировой войны, указав на слабость США при президенте Джо Байдене.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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