Трамп назвал себя единственным, кто способен предотвратить Третью мировую войну

Трамп не впервые говорит о своей способности положить конец конфликту. Так, 27 января он заявил, что смог бы договориться о завершении боевых действий на Украине «в течение 24 часов», если бы стоял во главе страны. Он отмечал, что конфликт может продолжаться до 2024 г., что грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками».