Трамп назвал себя единственным, кто способен предотвратить Третью мировую войну
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что только ему под силу предотвратить Третью мировую войну, а в случае своего избрания на пост президента он сможет урегулировать конфликт на Украине. Об этом политик рассказал в ходе выступления на мероприятии сторонников Республиканской партии США в Южной Каролине.
«Я предотвращу Третью мировую войну. Вооружения в настоящее время настолько мощные, что способны уничтожить весь мир. Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).
По мнению экс-президента, в случае его избрания президентом в 2024 г. он сможет добиться урегулирования ситуации на Украине «еще до возвращения в Овальный кабинет».
Трамп не впервые говорит о своей способности положить конец конфликту. Так, 27 января он заявил, что смог бы договориться о завершении боевых действий на Украине «в течение 24 часов», если бы стоял во главе страны. Он отмечал, что конфликт может продолжаться до 2024 г., что грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой, по его мнению, «Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками».
В 2022 г., вскоре после начала военной спецоперации, экс-президент предупреждал об угрозе Третьей мировой войны, указав на слабость США при президенте Джо Байдене.