Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территории
Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что для урегулирования конфликта Украине придется уступить часть территории России, передает Reuters.
«Я думаю, что у них было бы право сохранить многое из того, что они заслужили, и я думаю, что Россия согласится на это. Нужен правильный посредник или переговорщик, а такого у нас сейчас нет», – сказал он в телефонном интервью агентству.
Трамп отметил, что если бы президентом США был он, то «все было бы предметом переговоров».
Политик также заявил, что главное, что может сделать действующая власть США, – «помирить Россию и Украину и заключить мир». Трамп призвал «объединить две стороны, чтобы добиться мира».
Ранее «пойти на уступки», чтобы «положить конец военным действиям», призвал Украину другой кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами. Среди возможных уступок политик назвал «замораживание нынешней линии соприкосновения в стиле Корейской войны» и обязательство США не допустить вступления Украины в НАТО.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ в результате референдумов.
Украина и западные страны отказались признавать их результаты. Возможность уступок России в Киеве также отвергают.
В начале ноября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
В ответ российские власти заявили, что «формула мира» Зеленского не имеет отношения к миру, и отметили, что Киев не готов к диалогу. 29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. До этого он говорил, что переговоры «абсолютно исключаются» Киевом и странами Запада.