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Трамп не исключил, что Украине придется уступить часть территории

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что для урегулирования конфликта Украине придется уступить часть территории России, передает Reuters. 

«Я думаю, что у них было бы право сохранить многое из того, что они заслужили, и я думаю, что Россия согласится на это. Нужен правильный посредник или переговорщик, а такого у нас сейчас нет», – сказал он в телефонном интервью агентству.

Трамп отметил, что если бы президентом США был он, то «все было бы предметом переговоров». 

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Политик также заявил, что главное, что может сделать действующая власть США, – «помирить Россию и Украину и заключить мир». Трамп призвал «объединить две стороны, чтобы добиться мира».

Ранее «пойти на уступки», чтобы «положить конец военным действиям», призвал Украину другой кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами. Среди возможных уступок политик назвал «замораживание нынешней линии соприкосновения в стиле Корейской войны» и обязательство США не допустить вступления Украины в НАТО.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ в результате референдумов.

Украина и западные страны отказались признавать их результаты. Возможность уступок России в Киеве также отвергают. 

В начале ноября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.

В ответ российские власти заявили, что «формула мира» Зеленского не имеет отношения к миру, и отметили, что Киев не готов к диалогу. 29 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для дипломатического урегулирования ситуации на Украине. До этого он говорил, что переговоры «абсолютно исключаются» Киевом и странами Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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