Песков заявил об отсутствии предпосылок к дипломатическому урегулированию на Украине
Есть определенные усилия для того, чтобы вывести процент достижения целей специальной военной операции в политико-дипломатическое русло, но пока для этого предпосылок нет, поэтому спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Для России главное достижение тех целей, которые перед нами, которые были сформулированы президентом. Эти цели будут достигнуты. И есть определенные усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло. Но, к сожалению, пока для этого предпосылок нет. Поэтому специальная военная операция продолжается», – сказал он.
11 июня Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил об отсутствии «фундамента» для переговоров с Украиной. Пресс-секретарь также перечислил вероятные причины отсутствия начала диалога: нежелание и неготовность властей Украины, а также «непозволенность режиму со стороны хозяев». Кого он имеет в виду под «хозяевами», представитель Кремля не уточнял. Об отсутствии предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом Песков говорил также в начале июня.
Песков уже неоднократно указывал на преждевременность разговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. При этом 10 марта он заявил, что двусторонние отношения России и Украины неизбежны в будущем.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.