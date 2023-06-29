Песков заявил об отсутствии предпосылок к дипломатическому урегулированию на Украине

«Для России главное достижение тех целей, которые перед нами, которые были сформулированы президентом. Эти цели будут достигнуты. И есть определенные усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло. Но, к сожалению, пока для этого предпосылок нет. Поэтому специальная военная операция продолжается», – сказал он.