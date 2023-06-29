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Песков заявил об отсутствии предпосылок к дипломатическому урегулированию на Украине

Ведомости

Есть определенные усилия для того, чтобы вывести процент достижения целей специальной военной операции в политико-дипломатическое русло, но пока для этого предпосылок нет, поэтому спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для России главное достижение тех целей, которые перед нами, которые были сформулированы президентом. Эти цели будут достигнуты. И есть определенные усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло. Но, к сожалению, пока для этого предпосылок нет. Поэтому специальная военная операция продолжается», – сказал он.

11 июня Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил об отсутствии «фундамента» для переговоров с Украиной. Пресс-секретарь также перечислил вероятные причины отсутствия начала диалога: нежелание и неготовность властей Украины, а также «непозволенность режиму со стороны хозяев». Кого он имеет в виду под «хозяевами», представитель Кремля не уточнял. Об отсутствии предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом Песков говорил также в начале июня.

Песков уже неоднократно указывал на преждевременность разговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. При этом 10 марта он заявил, что двусторонние отношения России и Украины неизбежны в будущем.

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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