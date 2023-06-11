Песков заявил об отсутствии «фундамента» для переговоров с Украиной

«Сейчас нет какого-то фундамента хотя бы хлипкого для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», – отметил пресс-секретарь. Песков также перечислил вероятные причины отсутствия начала диалога: нежелание и неготовность властей Украины, а также «непозволенность режиму со стороны хозяев». Кого он имеет ввиду под «хозяевами», представитель президента не уточнил.