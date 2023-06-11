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Песков заявил об отсутствии «фундамента» для переговоров с Украиной

Ведомости

Предпосылок для договоренностей с Украиной сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Сейчас нет какого-то фундамента хотя бы хлипкого для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», – отметил пресс-секретарь. Песков также перечислил вероятные причины отсутствия начала диалога: нежелание и неготовность властей Украины, а также «непозволенность режиму со стороны хозяев». Кого он имеет ввиду под «хозяевами», представитель президента не уточнил.

27 февраля Песков также заявил об отсутствии предпосылок для старта переговоров с Украиной. По его словам, любые попытки выработать план, способствующий переводу конфликта в «мирное русло», заслуживают внимания. 

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«С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей», – заявил Песков. При этом он подчеркнул, что детали плана должны быть тщательно проанализированы.

За несколько дней до этого, 24 февраля, МИД Китая опубликовал позицию по мирному урегулированию украинского конфликта из 12 пунктов. В ведомстве предложили прекратить боевые действия и способствовать началу диалога Москвы и Киева, начать мирные переговоры, уважать суверенитет всех стран согласно Уставу ООН, соблюдать международное гуманитарное право и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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