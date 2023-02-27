В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине
Сейчас Москва не видит предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине.
«Еще раз повторяем, что в настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока СВО продолжается, мы движемся в сторону достижения целей, которые были поставлены», – заявил Песков.
По его словам, любые попытки выработать план, способствующий переводу конфликта в «мирное русло», заслуживают внимание. «С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей», – заявил Песков. При этом он подчеркнул, что детали плана должны быть тщательно проанализированы.
24 февраля Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Политическое урегулирование конфликта на Украине должно основываться на уважении суверенитета и отказе от менталитета холодной войны, следовало из позиции Китая по этому вопросу. Документ был опубликован на сайте МИДа страны. Он состоит из 12 пунктов.
Среди них прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева; начало мирных переговоров, являющихся «единственным реальным выходом» из украинского кризиса; снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия; выполнение соглашения по вывозу украинского зерна из черноморских портов и др.
Песков неоднократно заявлял об отсутствии перспектив переговоров с Украиной. В частности, об этом представитель Кремля говорил в конце января. Он заявлял, что сейчас перспектив разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем нет. На вопрос журналистов о том, откуда могут взяться варианты, альтернативные военному решению, Песков заявлял, что для ответа придется погрузиться в длительное размышление. Он предложил оставить «этот хлеб» политологам.