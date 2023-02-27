В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

«Еще раз повторяем, что в настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока СВО продолжается, мы движемся в сторону достижения целей, которые были поставлены», – заявил Песков.



По его словам, любые попытки выработать план, способствующий переводу конфликта в «мирное русло», заслуживают внимание. «С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей», – заявил Песков. При этом он подчеркнул, что детали плана должны быть тщательно проанализированы.