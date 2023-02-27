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Политика

В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для переговоров по Украине

Ведомости

Сейчас Москва не видит предпосылок для выхода конфликта на Украине в «мирное русло», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают мирный план Китая по урегулированию конфликта на Украине.

«Еще раз повторяем, что в настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока СВО продолжается, мы движемся в сторону достижения целей, которые были поставлены», – заявил Песков.

По его словам, любые попытки выработать план, способствующий переводу конфликта в «мирное русло», заслуживают внимание. «С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей», – заявил Песков. При этом он подчеркнул, что детали плана должны быть тщательно проанализированы.

Ранее по теме: Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине

24 февраля Китай представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Политическое урегулирование конфликта на Украине должно основываться на уважении суверенитета и отказе от менталитета холодной войны, следовало из позиции Китая по этому вопросу. Документ был опубликован на сайте МИДа страны. Он состоит из 12 пунктов.

Среди них прекращение боевых действий и способствование началу диалога Москвы и Киева; начало мирных переговоров, являющихся «единственным реальным выходом» из украинского кризиса; снижение стратегических рисков, противодействие применению или угрозе применения ядерного оружия; выполнение соглашения по вывозу украинского зерна из черноморских портов и др.

Песков неоднократно заявлял об отсутствии перспектив переговоров с Украиной. В частности, об этом представитель Кремля говорил в конце января. Он заявлял, что сейчас перспектив разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем нет. На вопрос журналистов о том, откуда могут взяться варианты, альтернативные военному решению, Песков заявлял, что для ответа придется погрузиться в длительное размышление. Он предложил оставить «этот хлеб» политологам.

Ранее по теме: В Кремле пока не видят перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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