В Кремле пока не видят перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине
Сейчас перспектив разрешения конфликта на Украине дипломатическим путем нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас, да, можно только констатировать: перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматриваются», — сказал он.
На вопрос журналистов о том, откуда могут взяться варианты, альтернативные военному решению, Песков заявил, что для ответа придется погрузиться в длительное размышление. Он предложил оставить «этот хлеб» политологам.
23 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину прояснить свою позицию по переговорам с Россией. Он подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров. В то же время, чем больше Киев затягивает с этим процессом, «тем сложнее будет найти решение», добавил министр.
Ранее в Кремле неоднократно заявляли об отсутствии перспектив переговоров с Украиной, указывая на законодательный запрет Киева вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также нежелание следовать чужим условиям. 23 января Песков пояснил, что де-факто «никаких условий для таких переговоров нет».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.