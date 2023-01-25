В Кремле пока не видят перспектив дипломатического урегулирования конфликта на Украине

23 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Украину прояснить свою позицию по переговорам с Россией. Он подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров. В то же время, чем больше Киев затягивает с этим процессом, «тем сложнее будет найти решение», добавил министр.