В Кремле уже неоднократно заявляли об отсутствии перспектив переговоров с Украиной, указывая на законодательный запрет Киева вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также нежелание следовать чужим условиям. В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ заявил, что Запад превратил Украину в колонию и использует народ этой страны как пушечное мясо.