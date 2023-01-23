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Политика

В Кремле заявили об отсутствии условий для переговоров с Киевом

Ведомости

Какие-либо условия для переговоров России и Украины в данный момент отсутствуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Еще раз: нам, наверное, вряд ли стоит повторять, что никаких условий для этих переговоров нет в настоящий момент ни де-факто, ни де-юре. Мы слышим заявления из Киева, мы знаем юридическое обоснование невозможности ведения переговоров со стороны украинского режима. Поэтому можно де-факто признать одно: никаких условий для таких переговоров нет», – сказал он.

В Кремле уже неоднократно заявляли об отсутствии перспектив переговоров с Украиной, указывая на законодательный запрет Киева вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также нежелание следовать чужим условиям. В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ заявил, что Запад превратил Украину в колонию и использует народ этой страны как пушечное мясо.

Прошлой осенью Путин сказал, что Запад с момента распада Союза вмешивался во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России. По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела» и с Россией пытались проделать то же самое.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных