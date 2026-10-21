Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Петербурге
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном, который прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Переговоры состоялись в Константиновском дворце, передает «РИА Новости».
В российскую делегацию вошли заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минобрнауки Валерий Фальков. Также в переговорах участвовали посол России в Китае Игорь Моргулов, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и замминистра финансов Алексей Сазанов.
Китайскую сторону представляли член Госсовета КНР У Чжэнлун, председатель Государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе, министр образования Хуай Цзиньпэн и министр коммерции Ван Вэньтао. В состав делегации также вошли руководитель исследовательского управления Госсовета Шэнь Даньян, заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
21 октября премьер-министр России Михаил Мишустин провел с Ли Цяном 31-ую регулярную встречу глав правительств России и Китая. На встрече стороны обсудили широкий круг вопросов: укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, совместные проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре и других сферах. По итогам переговоров стороны подписали совместное коммюнике.
Накануне встречи главы правительств России и Китая посетили дворцово-парковый ансамбль Царского Села в Санкт-Петербурге. В ходе визита главы правительств осмотрели Александровский дворец, который служил резиденцией императора Николая II. Затем делегация направилась в Екатерининский дворец, где осмотрела Парадную анфиладу и Янтарную комнату. Особое внимание было уделено Китайскому залу, открытому после реставрации в июне 2026 г.