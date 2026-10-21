Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Петербурге

Накануне встречи главы правительств России и Китая посетили дворцово-парковый ансамбль Царского Села в Санкт-Петербурге. В ходе визита главы правительств осмотрели Александровский дворец, который служил резиденцией императора Николая II. Затем делегация направилась в Екатерининский дворец, где осмотрела Парадную анфиладу и Янтарную комнату. Особое внимание было уделено Китайскому залу, открытому после реставрации в июне 2026 г.