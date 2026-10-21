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Производство вина в России в 2026 году ожидается на уровне 64 млн декалитров

Виктор Гвоздев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Производство вина в России в 2026 г. ожидается на уровне 64 млн дал. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии V Всероссийского винодельческого форума в Геленджике.

По его словам, площадь виноградных насаждений к началу 2026 г. превысила 113 000 га. Урожай винограда в текущем году ожидается на уровне около 950 000 т – примерно столько же, сколько годом ранее. При этом производство вина будет немного ниже прошлогоднего уровня.

«Такой объем мы должны получить на фоне непростых климатических условий, логистических и инфраструктурных сложностей, с которыми мы сейчас все сталкиваемся», – отметил вице-премьер.

Несмотря на эти обстоятельства, российское виноделие продолжает развиваться, а география отрасли расширяется. В качестве примера Патрушев привел включение Московской области в перечень винодельческих регионов России в 2026 г. По его словам, виноделие перестает быть исключительно южной отраслью, а малые хозяйства, в том числе в северных широтах, получают возможность выходить на федеральный рынок.

Для поддержки производителей государство использует льготное кредитование и лизинг, возмещение капитальных затрат, гранты на развитие туризма и семейных ферм, а также агрострахование. Отдельный федеральный проект предусматривает субсидии на закладку и уход за виноградниками.

В проекте бюджета на 2027 г. на эти цели предусмотрено около 3 млрд руб., сообщил Патрушев. Кроме того, со следующего года в федеральном проекте впервые будет участвовать Запорожская область. В правительстве рассчитывают, что это даст дополнительный стимул развитию виноделия в регионе.

«Ожидаем, что отрасль продолжит укреплять свои позиции, наращивать площадь виноградников и выпуск продукции», – заявил вице-премьер.

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