Производство вина в России в 2026 году ожидается на уровне 64 млн декалитров

По его словам, площадь виноградных насаждений к началу 2026 г. превысила 113 000 га. Урожай винограда в текущем году ожидается на уровне около 950 000 т – примерно столько же, сколько годом ранее. При этом производство вина будет немного ниже прошлогоднего уровня.