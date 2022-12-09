Путин: Запад превратил Украину в колонию и использует ее народ как пушечное мясо
Страны Запада превратили Украину в колонию и используют народ этой страны как пушечное мясо. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.
«На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины. — Прим. ТАСС) ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).
В ноябре на встрече с историками и представителями традиционных религий РФ Путин заявил, что Запад с момента распада Союза вмешивался во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России. По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела», и с Россией пытались проделать то же самое. Тогда Путин отметил, что на Украине «удалось внедрить» в сознание людей псевдоценности и из страны фактически сделали «анти-Россию».
«Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России. В России же всё ровно наоборот – вы это хорошо знаете: мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», – говорил президент.
Путин неоднократно говорил о причастности западных стран к обострению ситуации в мире. Так, во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент говорил, что за последнее время Запад предпринял ряд действий, которые направлены на обострение ситуации в мире, включая разжигание конфликта на Украине и обострение ситуации вокруг Тайваня. Тогда он подчеркнул, что у Запада нет единства.
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