Путин: Запад превратил Украину в колонию и использует ее народ как пушечное мясо

В ноябре на встрече с историками и представителями традиционных религий РФ Путин заявил, что Запад с момента распада Союза вмешивался во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России. По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела», и с Россией пытались проделать то же самое. Тогда Путин отметил, что на Украине «удалось внедрить» в сознание людей псевдоценности и из страны фактически сделали «анти-Россию».