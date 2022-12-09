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Путин: Запад превратил Украину в колонию и использует ее народ как пушечное мясо

Ведомости

Страны Запада превратили Украину в колонию и используют народ этой страны как пушечное мясо. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.

«На протяжении целого ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее (Украины. — Прим. ТАСС) ресурсы, поощрял геноцид и террор в Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боеприпасами, направляя наемников, толкает ее на самоубийственный путь», — сказал глава государства (цитата по ТАСС).

В ноябре на встрече с историками и представителями традиционных религий РФ Путин заявил, что Запад с момента распада Союза вмешивался во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России. По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела», и с Россией пытались проделать то же самое. Тогда Путин отметил, что на Украине «удалось внедрить» в сознание людей псевдоценности и из страны фактически сделали «анти-Россию».

«Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России. В России же всё ровно наоборот – вы это хорошо знаете: мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», – говорил президент.

Путин неоднократно говорил о причастности западных стран к обострению ситуации в мире. Так, во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент говорил, что за последнее время Запад предпринял ряд действий, которые направлены на обострение ситуации в мире, включая разжигание конфликта на Украине и обострение ситуации вокруг Тайваня. Тогда он подчеркнул, что у Запада нет единства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных