Путин обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине
Между западными странами нет единства. Кроме того, за последнее время Запад предпринял ряд действий, которые направлены на обострение ситуации в мире, включая разжигание конфликта на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«У Запада нет никакого единства», — подчеркнул российский лидер. Он добавил, что в последние годы, и «особенно, в последние месяцы», западные страны предприняли шаги, направленные на обострение ситуации в мире. По словам Путина, «они всегда играют на обострение».
Российский президент обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине и обострении ситуации вокруг Тайваня. Он добавил, что усилиями западных стран также произошла «дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынка». По его словам, последнее Запад сделал не намеренно, это случилось из-за «системных ошибок» властей.
Путин и ранее обвинял Запад в желании обострить ситуацию в мире. Выступая на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ в конце сентября, он призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку. Российский лидер заявил, что Запад хочет развязать «кровавую бойню» на территории стран содружества. Тогда же Путин указал на конфликт между Россией и Украиной и обострение ситуации «на рубежах некоторых других стран СНГ».
В августе Путин заявил, что США стремятся затянуть конфликт на Украине. «И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», — добавил президент.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
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