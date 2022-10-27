Путин обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине

Путин и ранее обвинял Запад в желании обострить ситуацию в мире. Выступая на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ в конце сентября, он призвал страны СНГ усиливать взаимную поддержку. Российский лидер заявил, что Запад хочет развязать «кровавую бойню» на территории стран содружества. Тогда же Путин указал на конфликт между Россией и Украиной и обострение ситуации «на рубежах некоторых других стран СНГ».