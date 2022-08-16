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Путин заявил о попытках США затянуть конфликт на Украине

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются затянуть конфликт на Украине. По его словам, Вашингтон также заинтересован в обострении ситуации в Азии, Африке и Латинской Америке.

«Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке», – сказал Путин в своем обращении к участникам Московской конференции по международной безопасности (цитата по ТАСС).

Таким образом, по его мнению, Запад пытается сохранить «ускользающую из его рук гегемонию» и проводит политику сдерживания. В качестве примера Путин также привел поездку спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Действия американского политика российский президент назвал «тщательно спланированной провокацией».

Российские власти неоднократно обвиняли США в желании затянуть конфликт на Украине. В начале августа посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон не собирается содействовать разрешению ситуации. Он обвинил американские власти в том, что те «продолжают подливать масла в огонь», выделяя дополнительную военную помощь Киеву.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко также выразил мнение, что НАТО будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров же заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. В последний раз переговоры делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине проходили весной в Стамбуле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных