Путин заявил о попытках США затянуть конфликт на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров же заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. В последний раз переговоры делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине проходили весной в Стамбуле.