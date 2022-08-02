Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань

Нэнси Пелоси прибыла на ТайваньНесмотря на предупреждения и усиленную военную активность Пекина вокруг острова
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла на борту Boeing C-40С американских ВВС в аэропорт Суньшан столицы Тайваня Тайбэя. Об этом сообщает агентство Reuters, которое ведет прямую трансляцию с места событий на своем YouTube-канале.
На записи видно, как Пелоси спускается из самолета и идет в сопровождении участников делегации к аэропорту. Пелоси в своем Twitter сообщила, что визит ее делегации свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки динамично развивающейся демократии».
«Наши дискуссии с руководством Тайваня подтверждают поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, включая свободный Индо-Тихоокеанский регион», – написала спикер палаты представителей конгресса США. МИД Китая осудил визит Пелоси, «несмотря на суровые предупреждения китайской стороны», передает китайский телеканал CGTN.
За визитом Пелоси последует самый серьезный кризис в Тайваньском проливе за последние 26 лет, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, вариантов развития событий несколько – может быть понижен уровень дипотношений, закрыты американские консульства в Китае. Также вероятно, что Пекин может ввести экономические санкции против США. Военная эскалация конфликта маловероятна, добавляет эксперт: в этом ни одна из сторон не заинтересована, но по итогу периода эскалации, в который теперь входят США и Китай, столкновение все же может произойти. Шансы того, что США вдруг решат отдать Тайвань Китаю, весьма малы – в таком случае Вашингтон может позабыть о каком бы то ни было влиянии в Азии, резюмирует Кашин.
Визит Пелоси простимулирует активность тайваньских группировок, выступающих за полный разрыв с Китаем и за провозглашение независимости, утверждает директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. До этого момента Китай, скорее всего, ограничится демонстративными акциями — военными учениями и нарушениями воздушного пространства Тайваня. Ни Вашингтон, ни Пекин не желают войны, однако в случае провозглашения независимости Тайваня она станет неизбежной. По словам эксперта, прогнозировать поведение США в таком конфликте сложно. Очевидно, что Китай не сможет выиграть войну против Тайваня, которому будут помогать США, без нанесения ядерных ударов по американскому континенту. При этом для самих американцев будет логичнее всего использовать украинский сценарий и снабжать Тайбэй оружием, заключает Кортунов.
В канун визита Пелоси военную активность в районе острова усилили США, Китай и Тайвань. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) с 29 июля проводит ряд учений в Южно-Китайском море в провинции Гуандун в районе острова Хайнань, в провинции Чжецзян (к северу от острова) учения пройдут 3-5 августа. По данным тайваньского издания «Чжунши синьвэньван», китайская армия разместила в лежащей напротив Тайваня провинции Фуцзянь баллистические ракеты «Дунфэн-16» с дальностью стрельбы до 800 км. Два китайских авианосца – «Ляонин» и «Шаньдун» – вышли в море, сообщала газета China Times. Пекин также направил в Тайваньский пролив истребители Су-35 в тот момент, когда, по данным Flightradar, самолет с Пелоси начал снижение, сообщал телеканал CGTN. ВВС Тайваня, в свою очередь, перебросили дополнительно восемь истребителей «Мираж-2000» французского производства на авиабазу в юго-восточной части острова.
Кроме того, Reuters со ссылкой на источники 2 августа сообщило о вылете нескольких китайских военных самолетов к срединной линии в Тайваньском проливе, а за день до этого четыре перехватчика ВВС НОАК, по данным минобороны Тайваня, вошли в зону ПВО острова. Тогда же, 1 августа, из Южно-Китайского моря в направлении Тайваня, по данным аналитического центра SCSPI, направилась авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган». Власти Тайваня ввели вечером 2 августа второй уровень боевой готовности. По данным Reuters, АУГ состоит из четырех кораблей и на вечер 2 августа находится к востоку от острова.
Министр иностранных дел КНР Ван И 2 августа обвинил США в намеренных попытках создать инцидент в Тайваньском проливе, а позже представитель китайского ведомства Чжао Лицзянь назвал возможный визит Пелоси нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР, пригрозив серьезными последствиями. Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Вашингтон в провокации и попытке дестабилизации ситуации. В Белом доме, в свою очередь, еще днем ранее заявили, что визит Пелоси не может быть основанием для силовых действий со стороны Пекина в отношении острова. Накануне издание Politico однако писало, что Пентагон пересмотрел оценку военных рисков визита спикера палаты представителей на Тайвань, а китайская и американская сторона пришли к некоей компромиссной договоренности.
Кроме военных мер Китай 1 августа на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань приостановил импорт продукции более 100 тайваньских компаний — около 3 000 наименований, сообщило на следующий день Liberty Times. Это относится, в частности, к производителям чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей, а также улова примерно с 700 тайваньских рыболовных судов, заявили 2 августа в Тайваньском совете по сельскому хозяйству.
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