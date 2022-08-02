Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань

За визитом Пелоси последует самый серьезный кризис в Тайваньском проливе за последние 26 лет, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, вариантов развития событий несколько – может быть понижен уровень дипотношений, закрыты американские консульства в Китае. Также вероятно, что Пекин может ввести экономические санкции против США. Военная эскалация конфликта маловероятна, добавляет эксперт: в этом ни одна из сторон не заинтересована, но по итогу периода эскалации, в который теперь входят США и Китай, столкновение все же может произойти. Шансы того, что США вдруг решат отдать Тайвань Китаю, весьма малы – в таком случае Вашингтон может позабыть о каком бы то ни было влиянии в Азии, резюмирует Кашин.