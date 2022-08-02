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Борт с Пелоси может приземлиться в Тайбэе в 17:43 мск

Ведомости

Пунктом назначения борта, на котором предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, обозначен Тайбэй — столица Тайваня, следует из данных сайта Flightradar.  Уточняется, что борт может приземлиться в 22:43 по местному времени (17:43 мск). 

За полетом этого борта сегодня наблюдало более 330 000 человек, из-за чего сайт перестал работать. В итоге доступ к нему был ограничен. 

Предполагается, что завтра Пелоси встретится с президентом острова Цай Инвэнь в 08:00 (03:00 мск) в законодательном юане — местном парламенте, о таких планах сообщил тайваньский информационный портал EToday накануне, 1 августа. Ожидается, что около 17:00 по местному времени Пелоси покинет Тайвань.

МИД Тайваня официально эти планы не подтвердил. Сама Пелоси также отказалась комментировать возможное прибытие на остров, сославшись на требования безопасности. 

Ранее агентство Reuters и ряд других американских и китайских СМИ сообщали, что Пелоси может посетить Тайвань. Такой шаг вызвал резко негативную реакцию Пекина. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит, поскольку он нарушает принцип «одного Китая». В ведомстве пригрозили значительным ухудшением отношений между Китаем и США. 

31 июля стало известно, что Пелоси может не полететь на Тайвань. Из анонса ее визита в страны Азии следовало, что спикер посетит только Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. 

Китай считает Тайвань своей провинцией и потому выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных