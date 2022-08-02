Борт с Пелоси может приземлиться в Тайбэе в 17:43 мск

Ранее агентство Reuters и ряд других американских и китайских СМИ сообщали, что Пелоси может посетить Тайвань. Такой шаг вызвал резко негативную реакцию Пекина. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит, поскольку он нарушает принцип «одного Китая». В ведомстве пригрозили значительным ухудшением отношений между Китаем и США.