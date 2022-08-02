Борт с Пелоси может приземлиться в Тайбэе в 17:43 мск
Пунктом назначения борта, на котором предположительно находится спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, обозначен Тайбэй — столица Тайваня, следует из данных сайта Flightradar. Уточняется, что борт может приземлиться в 22:43 по местному времени (17:43 мск).
За полетом этого борта сегодня наблюдало более 330 000 человек, из-за чего сайт перестал работать. В итоге доступ к нему был ограничен.
Предполагается, что завтра Пелоси встретится с президентом острова Цай Инвэнь в 08:00 (03:00 мск) в законодательном юане — местном парламенте, о таких планах сообщил тайваньский информационный портал EToday накануне, 1 августа. Ожидается, что около 17:00 по местному времени Пелоси покинет Тайвань.
МИД Тайваня официально эти планы не подтвердил. Сама Пелоси также отказалась комментировать возможное прибытие на остров, сославшись на требования безопасности.
Ранее агентство Reuters и ряд других американских и китайских СМИ сообщали, что Пелоси может посетить Тайвань. Такой шаг вызвал резко негативную реакцию Пекина. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит, поскольку он нарушает принцип «одного Китая». В ведомстве пригрозили значительным ухудшением отношений между Китаем и США.
31 июля стало известно, что Пелоси может не полететь на Тайвань. Из анонса ее визита в страны Азии следовало, что спикер посетит только Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.
Китай считает Тайвань своей провинцией и потому выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
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