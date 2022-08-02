В Кремле назвали провокационным азиатское турне Пелоси
Азиатское турне спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, частью которого может стать и визит на Тайвань, носит провокационный характер, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы сейчас с вами не можем доподлинно сказать долетит она дотуда [на Тайвань], или не долетит. Но все, что связано с этим турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе. Это ведет к нарастанию напряженности, мы с вами это видим, это фиксируют все страны мира», – рассказал он.
Песков также подчеркнул, что Москва в данной ситуация абсолютно солидарна с Пекином, а «чувствительное» отношение китайских властей к возможному визиту Пелоси на Тайвань оправдано.
Ранее сегодня Пелоси прибыла в Малайзию, где собирается встретиться со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом. В рамках своего азиатского турне она также планирует визиты в Сингапур, Южную Корею и Японию.
В конце июля в ряде американских и китайских СМИ появились публикации, что Пелоси посетит Тайвань. Новость вызвала резко негативную реакцию Китая. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит. Китайские власти считают, что такой шаг нарушает принцип «одного Китая».
Сама Пелоси при этом возможный визит на Тайвань не комментировала. 1 августа издание Global Times написало, что самолет политика может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом экстренной ситуации. Позже информационный портал EToday сообщил, что Пелоси намерена прибыть на остров 2 августа.
Накануне Nikkei Asia сообщило, что США отправили ближе к Тайваню свои авианосцы, чтобы создать «буферную зону», если политик все-таки решится прилететь на Тайвань. Сегодня China Times узнала, что и китайские авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» покинули порты Циндао и Санья и вышли в море.
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