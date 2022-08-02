В Кремле назвали провокационным азиатское турне Пелоси

«Мы сейчас с вами не можем доподлинно сказать долетит она дотуда [на Тайвань], или не долетит. Но все, что связано с этим турне и с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. Это провоцирует ситуацию в регионе. Это ведет к нарастанию напряженности, мы с вами это видим, это фиксируют все страны мира», – рассказал он.