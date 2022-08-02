Нэнси Пелоси прилетела в Малайзию

31 июля политик начала свое азиатское турне, в рамках которого официально были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Однако в ряде американских и китайских СМИ появились публикации, что Пелоси планирует посетить Тайвань. Новость вызвала резко негативную реакцию Китая. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит. Китайские власти считают, что такой шаг нарушает принцип «одного Китая».