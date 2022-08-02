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Нэнси Пелоси прилетела в Малайзию

Ведомости

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси приземлилась в Малайзии в рамках своего азиатского турне. Об этом сообщает местное новостное агентство Bernama.

«Спецборт с Пелоси и ее окружением приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге», — пишет издание. Отмечается, что сегодня Пелоси должна встретиться со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьер-министром Исмаилом Сабри Яакобом.

31 июля политик начала свое азиатское турне, в рамках которого официально были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Однако в ряде американских и китайских СМИ появились публикации, что Пелоси планирует посетить Тайвань. Новость вызвала резко негативную реакцию Китая.  Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит. Китайские власти считают, что такой шаг нарушает принцип «одного Китая». 

После с заявлением выступило и МИД Китая. Официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь предупредил США, что возможный визит Пелоси на Тайвань приведет к «серьезным последствиям». Дипломат подчеркнул, что такой шаг будет рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела Китая и угроза территориальной целостности республики. 

Сама Пелоси при этом возможный визит на Тайвань не комментировала. 1 августа издание Global Times написало, что Китаю рано расслабляться, поскольку самолет политика может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом экстренной ситуации. Позже тайваньский информационный портал EToday сообщил, что Пелоси намерена прибыть на остров 2 августа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных