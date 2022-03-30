Итоги переговоров в Стамбуле не означают конец военной операции

Итоги переговоров в Стамбуле не означают конец военной операцииНо стороны смогли сблизить позиции
Российско-украинские переговоры в Стамбуле заняли около трех часов. Начались они с напутствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана делегациям. В составе российской делегации присутствовал бизнесмен Роман Абрамович, но, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не как официальный представитель.
Дипломатические итоги
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