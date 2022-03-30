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Итоги переговоров в Стамбуле не означают конец военной операции

Но стороны смогли сблизить позиции
Илья Лакстыгал Алексей Никольский Екатерина Гробман
Пока предложения по мирному урегулированию на Украине выслушивает прежде всего Владимир Мединский / Сергей Карпухин / ТАСС

Российско-украинские переговоры в Стамбуле заняли около трех часов. Начались они с напутствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана делегациям. В составе российской делегации присутствовал бизнесмен Роман Абрамович, но, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не как официальный представитель.

Дипломатические итоги

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных