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Большинство поляков настроены критически по отношению к Зеленскому

Ася Султанова
ТАСС
ТАСС

Большинство поляков критически оценивают президента Украины Владимира Зеленского с точки зрения интересов своей страны. Это следует из опроса United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska.

62,1% участников исследования оценивают деятельность украинского лидера негативно. Самую многочисленную группу составляют респонденты, выбравшие ответ «однозначно плохо» – его указали 37,8% опрошенных. Вариант «скорее плохо» отметили 24,3% респондентов. Благосклонно на президента Украины смотрят в общей сложности 29,4% поляков. В этой группе 21,6% респондентов поставили оценку «скорее хорошо», тогда как мнение «однозначно хорошо» разделяют лишь 7,8% опрошенных. Ответ «не знаю / затрудняюсь сказать» выбрали 8,5% участников опроса.

Единственной группой, в которой преобладают положительные оценки, являются избиратели правящего лагеря. Хорошо оценивают позицию украинского президента в контексте польских интересов в общей сложности 66% этой группы. Негативное мнение здесь выражают 24% опрошенных.

Прямо противоположные настроения царят среди сторонников оппозиции. В этой среде критическое мнение выражают целых 89% опрошенных, причем 58% оценивают Зеленского «однозначно плохо», а 31% – «скорее плохо». Положительные оценки ему ставят лишь 8% сторонников оппозиции.

Еще более беспощадными в своих оценках оказались избиратели «Конфедерации». В этой группе негативные оценки достигают в общей сложности 94%.

Опрос провели 16–18 октября. Использовался смешанный метод (mix-mode): онлайн- и телефонные стандартизированные интервью с компьютерной поддержкой (CAWI/CATI). В опросе приняли участие 1000 человек. Погрешность – 3%, доверительная вероятность – 0,95.

20 октября Польша потребовала от Украины объяснений после пролетевшего через территорию страны дрона, который взорвался на границе Литвы и Латвии.

22 октября польское издание Onet сообщило, что решение Львовского областного совета об увековечении памяти Романа Шухевича и УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) вновь разожгло спор между Варшавой и Киевом. Польское правительство пока приостановило переговоры с Украиной об одном из инструментов поддержки страны.

4 августа суд в Москве признал ОУН и УПА (организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ) и их лидеров, включая Степана Бандеру и Романа Шухевича, пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа.

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