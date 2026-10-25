Большинство поляков настроены критически по отношению к Зеленскому
Большинство поляков критически оценивают президента Украины Владимира Зеленского с точки зрения интересов своей страны. Это следует из опроса United Surveys by IBRiS для Wirtualna Polska.
62,1% участников исследования оценивают деятельность украинского лидера негативно. Самую многочисленную группу составляют респонденты, выбравшие ответ «однозначно плохо» – его указали 37,8% опрошенных. Вариант «скорее плохо» отметили 24,3% респондентов. Благосклонно на президента Украины смотрят в общей сложности 29,4% поляков. В этой группе 21,6% респондентов поставили оценку «скорее хорошо», тогда как мнение «однозначно хорошо» разделяют лишь 7,8% опрошенных. Ответ «не знаю / затрудняюсь сказать» выбрали 8,5% участников опроса.
Единственной группой, в которой преобладают положительные оценки, являются избиратели правящего лагеря. Хорошо оценивают позицию украинского президента в контексте польских интересов в общей сложности 66% этой группы. Негативное мнение здесь выражают 24% опрошенных.
Прямо противоположные настроения царят среди сторонников оппозиции. В этой среде критическое мнение выражают целых 89% опрошенных, причем 58% оценивают Зеленского «однозначно плохо», а 31% – «скорее плохо». Положительные оценки ему ставят лишь 8% сторонников оппозиции.
Еще более беспощадными в своих оценках оказались избиратели «Конфедерации». В этой группе негативные оценки достигают в общей сложности 94%.
Опрос провели 16–18 октября. Использовался смешанный метод (mix-mode): онлайн- и телефонные стандартизированные интервью с компьютерной поддержкой (CAWI/CATI). В опросе приняли участие 1000 человек. Погрешность – 3%, доверительная вероятность – 0,95.
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