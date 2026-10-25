Большинство поляков настроены критически по отношению к Зеленскому

22 октября польское издание Onet сообщило, что решение Львовского областного совета об увековечении памяти Романа Шухевича и УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) вновь разожгло спор между Варшавой и Киевом. Польское правительство пока приостановило переговоры с Украиной об одном из инструментов поддержки страны.