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Суд в Москве признал Бандеру пособником нацистов

Ведомости

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и Украинскую повстанческую армию (УПА, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), а также их лидеров, включая Степана Бандеру и Романа Шухевича, пособниками нацистской Германии в преступлениях против советского народа. В иске также фигурировали другие имена, пишет «РИА Новости».

В ходе процесса сообщалось, что Степан и Василий Бандеры, Шухевич, Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвиейко, Ярослав Стецько причастны к террору, карательным операциям и массовым расправам, включая Львовский погром, Бабий Яр, Катынь и Волынскую резню.

Генпрокуратура заявила, что установление этого факта необходимо из-за попыток фальсификации истории. Представитель Военно-исторического общества подчеркнул, что прославление военных преступников продолжается.‍

26 июня советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Россия может потребовать компенсаций от Украины за действия в тылу Красной армии в годы Великой Отечественной войны. По его словам, Москва имеет все основания потребовать компенсации как от Германии, так и от стран, отказавшихся от нейтрального статуса.

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