Суд в Москве признал Бандеру пособником нацистов

26 июня советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что Россия может потребовать компенсаций от Украины за действия в тылу Красной армии в годы Великой Отечественной войны. По его словам, Москва имеет все основания потребовать компенсации как от Германии, так и от стран, отказавшихся от нейтрального статуса.