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Главная / Политика /

РФ может потребовать от Украины компенсации за действия коллаборационистов

Ведомости

Россия может потребовать компенсаций от Украины за действия в тылу Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков, его слова приводит «РИА Новости».

По его словам, РФ имеет все основания потребовать компенсации как от Германии, так и от стран, отказавшихся от нейтрального статуса.

«Претензии есть ко многим. И уж, конечно, от Украины за действия в тылу Красной армии, преступления против мирного населения ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации)», – сказал Кобяков. Он добавил, что это должно быть тщательно задокументировано и подсчитано.

По словам Кобякова, эти преступления не просто не имеют срока давности, а являются связью времен.

В конце марта «Страна.ua» писала, что на Украине могут перезахоронить лидера ОУН, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Степана Бандеру. Как сообщается, Пантеон задуман как «пространство национальной памяти», где планируется перезахоронить выдающихся украинцев, чьи захоронения сейчас располагаются за рубежом. В годы Великой Отечественной войны Бандера сотрудничал с фашистами, помогал формировать эсэсовские батальоны.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей госнаграды республики – ордена Белого орла. Решение связано с присуждением подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

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