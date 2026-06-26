РФ может потребовать от Украины компенсации за действия коллаборационистов
Россия может потребовать компенсаций от Украины за действия в тылу Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков, его слова приводит «РИА Новости».
По его словам, РФ имеет все основания потребовать компенсации как от Германии, так и от стран, отказавшихся от нейтрального статуса.
«Претензии есть ко многим. И уж, конечно, от Украины за действия в тылу Красной армии, преступления против мирного населения ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации)», – сказал Кобяков. Он добавил, что это должно быть тщательно задокументировано и подсчитано.
По словам Кобякова, эти преступления не просто не имеют срока давности, а являются связью времен.
В конце марта «Страна.ua» писала, что на Украине могут перезахоронить лидера ОУН, одного из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей госнаграды республики – ордена Белого орла. Решение связано с присуждением подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).