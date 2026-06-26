РФ может потребовать от Украины компенсации за действия коллаборационистов

«Претензии есть ко многим. И уж, конечно, от Украины за действия в тылу Красной армии, преступления против мирного населения ОУН-УПА (запрещенные в РФ экстремистские организации)», – сказал Кобяков. Он добавил, что это должно быть тщательно задокументировано и подсчитано.