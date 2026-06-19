Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого Орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Видеообращение польского президента было опубликовано у него на странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .