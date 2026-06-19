Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX3 917,5-0,9%CNY Бирж.10,807+0,16%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,23-0,78%RGBITR776,76-0,73%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла

Ведомости

Президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого Орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Видеообращение польского президента было опубликовано у него на странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Президент Польши отметил, что является великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой награды. Эта обязанность также лежит на Совете ордена.

«После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений вооруженных сил Украины названия "Героев УПА" по согласованию с Советом я принял решение лишить его ордена Белого Орла», – заявил Навроцкий.

Навроцкий поддержал идею одного из польских депутатов отобрать у Зеленского орден еще 29 мая. Тогда президент обратил внимание, что таким шагом Зеленский демонстрирует неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.

31 мая Кремль одобрил требование польских властей лишить Зеленского ордена Белого Орла за перезахоронение останков Мельника и присвоение подразделению ВСУ имени УПА.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь