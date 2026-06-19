Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла
Президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого Орла из-за присуждения подразделению украинской армии наименования «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Видеообращение польского президента было опубликовано у него на странице в соцсети Facebook
Президент Польши отметил, что является великим магистром ордена Белого Орла и обязан поддерживать честь этой награды. Эта обязанность также лежит на Совете ордена.
«После согласия Владимира Зеленского на присвоение одному из подразделений вооруженных сил Украины названия "Героев УПА" по согласованию с Советом я принял решение лишить его ордена Белого Орла», – заявил Навроцкий.
Навроцкий поддержал идею одного из польских депутатов отобрать у Зеленского орден еще 29 мая. Тогда президент обратил внимание, что таким шагом Зеленский демонстрирует неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.
31 мая Кремль одобрил требование польских властей лишить Зеленского ордена Белого Орла за перезахоронение останков Мельника и присвоение подразделению ВСУ имени УПА.