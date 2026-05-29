Навроцкий предложил отнять у Зеленского польский орден Белого орла
Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с инициативой о лишении украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла. Предложение связано с решением Зеленского присудить подразделению украинской армии наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия,
«Я очень серьезно отнесся к предложению депутата Плачка [отобрать у Зеленского орден Белого орла]. Ближайшее заседание капитулы состоится 8 июня. Я предложил, чтобы одним из пунктов повестки стал отзыв у Зеленского ордена Белого орла», – заявил Навроцкий (цитата по ТАСС).
Польский президент обратил внимание, что таким шагом Зеленский демонстрирует неготовность Украины к вступлению в Евросоюз.
28 мая МИД РФ вызвал посла Люксембурга Томаса Райзена в связи с перемещением на Украину останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника. Эксгумация останков Мельника и его жены для дальнейшего перезахоронения на Украине состоялась в Люксембурге 19 мая. Россия расценила действия люксембургских властей как пренебрежение памятью жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников. 26 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после сообщений о перезахоронении Мельника спросил Зеленского, не боится ли тот духа своего деда – участника Великой Отечественной войны.