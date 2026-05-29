Навроцкий предложил отнять у Зеленского польский орден Белого орла

28 мая МИД РФ вызвал посла Люксембурга Томаса Райзена в связи с перемещением на Украину останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» Андрея Мельника. Эксгумация останков Мельника и его жены для дальнейшего перезахоронения на Украине состоялась в Люксембурге 19 мая. Россия расценила действия люксембургских властей как пренебрежение памятью жертв Второй мировой войны и соучастие в героизации нацистов и их пособников. 26 мая зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после сообщений о перезахоронении Мельника спросил Зеленского, не боится ли тот духа своего деда – участника Великой Отечественной войны.