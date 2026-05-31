Кремль одобрил резкую реакцию Польши на героизацию нацистов в Киеве
Требование польских властей лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла за перезахоронение останков лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника и присвоение подразделению ВСУ имени Украинской повстанческой армии
«Ну, слушайте, это здорово, что заметили. Это здорово, что заняли такую позицию. Ведь вот эти вот героизируемые нацисты, они же убивали поляков. Они убивали евреев, десятки тысяч, если не сотни тысяч. Кровавые совершенно мясники», – заявил «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, депутат сейма Польши Влодзимеж Скалик призвал лишить Зеленского ордена Белого орла, а также закрыть аэропорт в польском Жешуве, через который проходит большая часть военных поставок на Украину. Президент Польши Кароль Навроцкий 29 мая также предложил отобрать у Зеленского эту награду. Экс-президент страны Лех Валенса заявил, что, воздавая честь УПА, Зеленский оскорбил всех убитых поляков. Бывший премьер Польши Лешек Миллер назвал этот шаг Зеленского «плевком в лицо поляков». МИД Польши вызвал украинского посла в Варшаве Василия Боднара, выразив обеспокоенность.
26 мая Песков заявил, что прославление нацистов демонстрирует «коричневую окраску» Киева и подчеркивает обоснованность проведения спецоперации. 28 мая МИД РФ вызвал посла Люксембурга Томаса Райзена в связи с перемещением на Украину останков Андрея Мельника. Эксгумация останков Мельника и его жены состоялась в Люксембурге 19 мая.
11 июля 1943 г. отряды ОУН-УПА напали на 100 польских сел, жертвами украинских националистов стали, по разным данным, от 36 000 до 100 000 поляков. В 2025 г. Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами, получил в Польше статус государственного памятного дня. В августе 2025 г. министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что без признания Волынской резни Украина не сможет стать членом Европейского союза.