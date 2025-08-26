Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС без признания Волынской резни

Весной 1943 г. на Волыни, оккупированной немецкими войсками, начались этнические чистки, организованные ОУН и УПА (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в России). По разным данным, погибли от 36 000 до 100 000 поляков. В 2016 г. польский парламент признал трагедию геноцидом и установил день памяти 11 июля.