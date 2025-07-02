Дуда подписал закон о дне памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА
Президент Польши Дуда подписал закон о дне памяти жертв геноцида, совершенного националистическими украинскими организациями ОУН и УПА
День памяти установлен на 11 июля.
«Целью закона является установление нового национального праздника – Национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершенного “Организацией украинских националистов” (ОУН) и “Украинской повстанческой армией” (УПА) на восточных территориях Второй Польской Республики», – говорится в документе.
В 2016 г. парламент Польши признал «Волынскую резню» геноцидом по отношению к полякам, евреям, армянам, чехам, а также представителям других национальных меньшинств. В постановлении указывалось, что память жертв преступлений, совершенных в 1940-х гг. украинскими националистами, до сих пор не была должным образом увековечена, а массовые убийства не были названы геноцидом. Той же инициативой 11 июля признали Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА.
«Волынская резня» – массовые убийства в 1943 г. украинскими националистами поляков на Волыни, которая до сентября 1939 г. входила в состав Польши. 11 июля 1943 г. националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Жертвами атаки, по разным оценками, стали от 36 000 до 100 000 человек.