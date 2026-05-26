Песков: прославление нацистов в Киеве подчеркивает обоснованность спецоперации
Решением создать на Украине пантеон «национальных героев» с прославлением нацистов Киев демонстрирует свою «коричневую окраску». Это подчеркивает обоснованность и правильность проведения специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Песков назвал проявление неонацизма очень опасным для Европы. По его словам, на этот счет уже была реакция в Израиле.
«Мы относимся к этому крайне негативно. Собственно, фактически в центре Европы происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем», – отметил представитель Кремля.
21 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украине планируют создать «пантеон» из представителей различных украинских националистических организаций.
По словам Захаровой, согласно сообщениям украинских СМИ, процесс создания уже начался: в Люксембурге прошла эксгумация и передача Украине останков лидера ОУН (запрещена в России) Андрея Мельника и его жены.