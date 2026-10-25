Маск объяснил, почему Starlink должен оставаться гражданской системой
Американский предприниматель Илон Маск объяснил, почему спутниковая сеть Starlink должна оставаться гражданской системой. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, Starlink можно использовать в качестве военной инфраструктуры, но нельзя применять для однозначно наступательных ударов, которые делают его законной целью для ответного удара. Он подчеркнул, что уничтожение спутников Starlink вызвало бы эффект домино разрушений. Он породил бы огромное поле обломков, сделав космос непригодным для использования.
В ночь на 14 октября возникли ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink, из-за которых, как утверждается, были сорваны несколько военных операций ВСУ. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink. Он отметил, что не знает, кто именно в Белом доме принял такое решение. 24 октября Starlink возобновила работу на скорости более 400 км/ч на Украине.