На Украине Starlink возобновил стабильную работу на скорости более 400 км/ч
Спутниковая система Starlink возобновила работу на скорости более 400 км/ч на Украине. Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара в комментарии для Новости.LIVE. По его словам, связь сейчас работает без перебоев. Он также отметил, что министерство продолжает мониторинг работы Starlink/Starshield.
В ночь на 14 октября возникли ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink, из-за которых, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций ВСУ. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink. Он отметил, что не знает, кто именно в Белом доме принял такое решение.
23 октября Трамп пообещал решить проблему с передачей разведданных Украине.