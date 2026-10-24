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На Украине Starlink возобновил стабильную работу на скорости более 400 км/ч

Ася Султанова

Спутниковая система Starlink возобновила работу на скорости более 400 км/ч на Украине. Об этом сообщил министр обороны Евгений Хмара в комментарии для Новости.LIVE. По его словам, связь сейчас работает без перебоев. Он также отметил, что министерство продолжает мониторинг работы Starlink/Starshield.

В ночь на 14 октября возникли ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink, из-за которых, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций ВСУ. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink. Он отметил, что не знает, кто именно в Белом доме принял такое решение.

23 октября Трамп пообещал решить проблему с передачей разведданных Украине.

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