На Украине Starlink возобновил стабильную работу на скорости более 400 км/ч

В ночь на 14 октября возникли ограничения в работе терминалов спутниковой связи Starlink, из-за которых, как утверждается, были сорваны несколько важных военных операций ВСУ. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink. Он отметил, что не знает, кто именно в Белом доме принял такое решение.