Новак заявил о готовности России обеспечить потребности партнеров в дизеле

Новак заявил о готовности России обеспечить потребности партнеров в дизелеПо его словам, сделка с США позволила снизить мировые цены на нефть на 5-6%
Россия может поставить столько дизельного топлива, сколько потребуется ее международным партнерам. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.
«Сколько захотят наши партнеры, честно говоря, из того объема, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем поставить все», – ответил Новак на вопрос, какой объем Россия готова предоставить рынку.
Новак также отметил, что после объявления о дизельной сделке РФ и США мировые цены на нефть снизились на 5-6%. Ранее вице-премьер отмечал, что поставки дизеля в США не окажут влияния на российский рынок топлива, поскольку это излишки.
Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG 23 октября сообщил, что первый танкер с 40 000 т российского дизельного топлива направился в Нью-Йорк после достижения договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки российского дизельного топлива в США будут ритмично продолжаться.
9 октября Путин и Трамп договорились о возобновлении поставок российского дизеля на мировой и американский рынки.