Новак заявил о готовности России обеспечить потребности партнеров в дизеле

Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG 23 октября сообщил, что первый танкер с 40 000 т российского дизельного топлива направился в Нью-Йорк после достижения договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки российского дизельного топлива в США будут ритмично продолжаться.