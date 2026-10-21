Новак: поставки дизеля США не повлияют на внутренний рынок России
На российский рынок топлива поставки дизеля в США не окажут влияния, поскольку это излишки. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в комментарии ИС «Вести».
«На внутренний рынок это никак не окажет влияния, потому что на экспорт поставляются только объемы, которые излишни. Для нас приоритет – обеспечение рынка. И Россия всегда поставляла на экспорт дизельное топливо», – сказал он.
16 октября Новак сообщил, что сделка России и США по поставкам дизельного топлива выгодна всем, в том числе потребителям, и оценил договоренность как «прагматичное решение». По его утверждению, мощности по производству дизеля в РФ вдвое превышают потребности рынка.
О «дизельной сделке» договорились президенты РФ и США 9 октября. Дональд Трамп сообщил, что изначально на американский и мировой рынки выйдут 300 000 т дизельного топлива из России, еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого».