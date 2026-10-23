Reuters: первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк
Первый танкер с 40 000 т российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк после достижения договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG.
По информации агентства, судно идет под флагом Мальты. Поставка осуществляется в рамках соглашения, по которому Россия согласилась снять ограничения на экспорт дизельного топлива и возобновить его поставки на мировые рынки, включая американский. Договоренность направлена на снижение мировых цен на топливо.
21 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября. По его словам, за ним последуют другие партии топлива в соответствии с договоренностями между Москвой и Вашингтоном.
16 октября Новак заявил, что США предоставили России информацию о компаниях, готовых закупать российский дизель. Стороны начали прорабатывать коммерческие условия поставок на уровне профильных министерств и компаний.
9 октября Путин и Трамп договорились о возобновлении поставок российского дизеля. По словам американского президента, Россия должна поставить более 300 000 т топлива на американский и мировой рынки, еще 500 000 т – в ноябре и 1 млн т позднее. Для реализации сделки Минфин США временно ослабил санкционные ограничения на российское дизельное топливо.