Новак: США передали информацию о компаниях, готовых закупать дизель

9 октября в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о поставках более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп сообщил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». При этом, если ситуация вокруг российских НПЗ будет оставаться стабильной, то в течение короткого времени Россия поставит дополнительно 3 млн т дизельного топлива.