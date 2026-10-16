Новак: США передали информацию о компаниях, готовых закупать дизель
Россия и США прорабатывают коммерческие условия для поставки дизельного топлива на американский рынок. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил вице-премьер России Александр Новак.
«И сейчас, буквально в это время, идет проработка коммерческих условий, коммерческих контрактов по поставкам дизельного топлива в Соединенные Штаты Америки», – сказал он.
Новак добавил, что Вашингтон предоставил Москве информацию о компаниях, которые готовы закупать российский дизель. Он подчеркнул, что работа ведется на уровне министерств энергетики России и США и на уровне компаний.
Вице-премьер также отметил, что экспорт в этой сфере важен для российской экономики. Если продукция не будет поставляться на экспорт, то НПЗ будут снижать переработку, а следовательно, меньше выпускать автомобильного бензина и других нефтепродуктов. По его словам, Россия будет поставлять на экспорт 50% дизеля, а другие 50% будут обеспечивать внутренний рынок.
9 октября в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились о поставках более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп сообщил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». При этом, если ситуация вокруг российских НПЗ будет оставаться стабильной, то в течение короткого времени Россия поставит дополнительно 3 млн т дизельного топлива.
16 октября Новак заявил, что в России мощности по производству дизеля вдвое превышают потребности рынка. Для работы НПЗ РФ усилит системы ПВО. Также будет действовать пассивная защита, которую компании обеспечивают самостоятельно.