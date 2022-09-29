Путин заявил о желании Запада развязать «кровавую бойню» в СНГ
Запад пытается спровоцировать напряженность на территории стран СНГ, он готов «подставить под удар» любую страну для достижения своих целей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ.
«Следуя своим целям, наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы совсем еще недавно говорили, готовы подставить под удар всех кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать «цветную революцию» и развязать кровавую бойню», — сказал Путин.
Он также указал на попытки Запада накалить обстановку на пространстве СНГ. В пример российский лидер привел конфликт между Россией и Украиной, а также обострение ситуации «на рубежах некоторых других стран СНГ».
«Конечно, все это результаты развала Советского Союза, это всё понятно. Но риски дестабилизации все-таки растут, в том числе риски дестабилизации всего Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил Путин.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении СВО связано с «абсолютно реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие. Путин не раз обвинял США в попытках затянуть конфликт на Украине. По его мнению, Вашингтон также стремится обострить ситуацию в Азии, Африке и Латинской Америке.
За последний месяц столкновения произошли на границах Армении и Азербайджана, а также Киргизии и Таджикистана. Так, в ночь на 13 сентября, по данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны. Азербайджан в свою очередь обвинил в эскалации армянскую сторону.
14 сентября перестрелка между пограничниками произошла на границе Киргизии и Таджикистана. По данным киргизской стороны, огонь открыли таджикские пограничники. 19 сентября сторонам удалось достичь мира.
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