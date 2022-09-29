Путин заявил о желании Запада развязать «кровавую бойню» в СНГ

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В марте российский лидер рассказал, что решение о проведении СВО связано с «абсолютно реальной угрозой» для России, возникшей из-за желания Украины вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие. Путин не раз обвинял США в попытках затянуть конфликт на Украине. По его мнению, Вашингтон также стремится обострить ситуацию в Азии, Африке и Латинской Америке.