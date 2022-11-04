Путин: страны Запада подносили фитиль к распаду России

По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в её внутренние дела», и с Россией пытались проделать тоже самое. Путин отметил, что на Украине «удалось внедрить» в сознание людей псевдоценности, и из страны фактически сделали «анти-Россию». «Всё сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов, и очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», – сказал президент.