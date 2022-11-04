Путин: страны Запада подносили фитиль к распаду России
Западные страны с момента распада Союза вмешивались во внутренние дела Украины, поднося фитиль к распаду России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий РФ.
По его словам, за десятилетия после распада СССР «Украина прошла путь прямого, неприкрытого вмешательства западных стран в её внутренние дела», и с Россией пытались проделать тоже самое. Путин отметил, что на Украине «удалось внедрить» в сознание людей псевдоценности, и из страны фактически сделали «анти-Россию». «Всё сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов, и очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», – сказал президент.
Он добавил, что на Западе к этой работе подходили профессионально, и «десятилетиями работали над этим на уровне серьёзных научных центров с хорошим финансированием». По мнению Путина, столкновение было неизбежным, поскольку западные партнеры довели ситуацию до «стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа».
«Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским, к России. В России же всё ровно наоборот – вы это хорошо знаете: мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», – заявил президент.
При этом в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в конце октября Путин отмечал, что Россия не считает себя врагом Запада, поскольку является самостоятельной, самобытной цивилизацией. Глава государства подчеркнул, что Россия пыталась наладить отношения с Западом и НАТО.
Как отметил Путин, посыл был один — «давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно». Однако, как заявил президент, Россия получила отказ практически по всем направлениям возможного сотрудничества. Путин назвал целью давления Запада на Россию сделать страну более уязвимой, превратить ее в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей.