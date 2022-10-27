Путин: Россия не считает себя врагом Запада
Россия не считает себя врагом Запада, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия — это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии», — заявил глава государства.
В рамках своего выступления Путин заявил, что Россия не бросает вызов элитам Запада, а отстаивает свое право на существование. Глава государства подчеркнул, что Россия пыталась наладить отношения с Западом и НАТО.
Как отметил Путин, посыл был один — «давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно». Однако, как заявил президент, Россия получила отказ практически по всем направлениям возможного сотрудничества. Путин назвал целью давления Запада на Россию сделать страну более уязвимой, превратить ее в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей.
Путин заявил, что между западными странами нет единства. Кроме того, за последнее время Запад предпринял ряд действий, которые направлены на обострение ситуации в мире, включая разжигание конфликта на Украине, подчеркнул он.