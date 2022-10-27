Путин: Россия не считает себя врагом Запада

Как отметил Путин, посыл был один — «давайте перестанем быть врагами, давайте жить дружно». Однако, как заявил президент, Россия получила отказ практически по всем направлениям возможного сотрудничества. Путин назвал целью давления Запада на Россию сделать страну более уязвимой, превратить ее в инструмент для достижения своих собственных геополитических целей.