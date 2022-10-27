Путин призвал к созданию в мире новых международных финансовых платформ
Россия призывает к созданию в мире новых международных финансовых платформ, не зависящих от единого центра управления, заявил президент РФ Владимир Путиным во время выступления на Валдайском форуме.
«Россия считает неизбежным формирование новых международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчетов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления», — отметил президент.
Помимо этого глава государства подчеркнул, что переход на национальные валюты будет набирать темп и такие расчеты в будущем будут доминировать. «Это, конечно, зависит от уровня состояния эмитентов этих валют, от состояния их экономик, но они будут укрепляться. И такие расчеты, безусловно, постепенно станут доминировать», — заключил Путин.
В апреле президент заявил о намерении кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле и поручил подготовить к этому российский валютный рынок – необходимо сделать так, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют важен для экономической и финансовой безопасности страны, указывал он.
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