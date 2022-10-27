Путин назвал бредом заявления Запада о «кознях Кремля»
Любая критика в сторону Запада за рубежом воспринимается как «происки» и «козни» Кремля, подобные утверждения являются бредом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Ну на себя-то посмотрите! Неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. Это бред какой-то», — сказал Путин.
Он призвал западные страны «пошевелить мозгами» и рассказать «что-нибудь поинтереснее». «Нельзя же все сваливать на козни Кремля», — заключил президент.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др.
Однако ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Так, из-за санкций и сокращения поставок газа в Европу цены на энергоносители выросли, Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Власти европейских государств не раз заявляли, что возникшие проблемы являются ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.
В то же время западные страны обвиняют в возникших трудностях Россию. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Москва «использует энергию как оружие». В свою очередь Путин говорил, что энергокризис в Европе вызван действиями властей ЕС. В ходе ВЭФа он отметил, что уровень жизни в Европе и социально-экономическая стабильность «бросаются в топку санкционной печи».
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