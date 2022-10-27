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Путин назвал бредом заявления Запада о «кознях Кремля»

Ведомости

Любая критика в сторону Запада за рубежом воспринимается как «происки» и «козни» Кремля, подобные утверждения являются бредом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай». 

«Ну на себя-то посмотрите! Неужели мы такие всемогущие? Любая критика в адрес наших оппонентов воспринимается как происки Кремля, рука Кремля. Это бред какой-то», — сказал Путин. 

Он призвал западные страны «пошевелить мозгами» и рассказать «что-нибудь поинтереснее». «Нельзя же все сваливать на козни Кремля», — заключил президент. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 

В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики, в том числе энергетику, высокотехнологический сектор, авиацию, банковскую отрасль, горнодобывающую отрасль, автомобилестроение и др. 

Однако ограничительные меры против России оказали негативное влияние и на экономику зарубежных стран. Так, из-за санкций и сокращения поставок газа в Европу цены на энергоносители выросли, Европа столкнулась с энергетическим кризисом. Власти европейских государств не раз заявляли, что возникшие проблемы являются ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов. 

В то же время западные страны обвиняют в возникших трудностях Россию. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Москва «использует энергию как оружие». В свою очередь Путин говорил, что энергокризис в Европе вызван действиями властей ЕС. В ходе ВЭФа он отметил, что уровень жизни в Европе и социально-экономическая стабильность «бросаются в топку санкционной печи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных