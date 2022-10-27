Путин назвал бредом заявления Запада о «кознях Кремля»

В то же время западные страны обвиняют в возникших трудностях Россию. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Москва «использует энергию как оружие». В свою очередь Путин говорил, что энергокризис в Европе вызван действиями властей ЕС. В ходе ВЭФа он отметил, что уровень жизни в Европе и социально-экономическая стабильность «бросаются в топку санкционной печи».