Путин: уровень жизни людей в Европе бросается «в топку санкционной печи»

После начала спецоперации на Украине 24 февраля западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. В частности, в США ввели запрет на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России. Канада также запретила импорт нефтепродуктов из России. Решение об отказе от российских энергоносителей приняли и в Австралии.