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Путин: уровень жизни людей в Европе бросается «в топку санкционной печи»

Ведомости

Качество жизни людей в Европе ухудшается, европейские власти жертвуют им, чтобы продолжать оказывать санкционное давление на Россию. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании на Восточном экономическом форуме.

«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — все это бросается в топку санкционной печи», — сказал Путин (цитата по ТАСС). 

Он добавил, что страны Европы вводят ограничительные меры «по указке из Вашингтона» и тем самым приносят в жертву свою экономику «ради сохранения диктатуры США в мировых делах».

После начала спецоперации на Украине 24 февраля западные страны ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. В частности, в США ввели запрет на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России. Канада также запретила импорт нефтепродуктов из России. Решение об отказе от российских энергоносителей приняли и в Австралии.

Кроме того, власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее прекратить и закупку у России сжиженного природного газа (СПГ). В начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что Европа и сама ощущает негативные последствия от санкций. Европейские власти же подчеркивают, что возникшие трудности являются ценой за независимость Европы от России и ее энергоресурсов.

Так, из-за ограничения поставок топлива и сокращения объемов прокачки газа по «Северному потоку» в Европе резко выросла цена на энергоносители. Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что многие немцы столкнулись с ростом цен на бензин и продукты питания. Тем не менее он заявил об эффективности санкций против России. Шольц подчеркнул, что ограничения продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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