Путин обратился к «Гарвардской речи» Солженицына, описывая политику Запада
Президент России Владимир Путин, говоря о политике Запада, обратился к «Гарвардской речи» писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына, предупреждавшего об «ослеплении превосходства». Об этом он заявил во время выступления на Валдайском форуме.
«Еще в 1978 г. он отмечал, что для Запада характерно "длящееся ослепление превосходства, которое поддерживает представление, что всем обширным областям нашей планеты следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем". Вот это все и происходит до сих пор», — отметил президент.
По его мнению, с тех пор ничего не поменялось и это «ослепление», о котором говорил Солженицын, «откровенно расистское и неоколониальное» по своему характеру, привело к уродливым формам. Особенно когда появился так называемый однополярный мир, добавил Путин.
В конце сентября Путин заявил, что однополярная гегемония в мире неумолимо рушится, вместе с тем идет формирование более справедливого мироустройства. Президент считает, что Запад «категорически не желает мириться» с новой реальностью. «Все из этого вытекающее мы видим», — подчеркнул Путин.
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