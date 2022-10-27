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Путин обратился к «Гарвардской речи» Солженицына, описывая политику Запада

Ведомости

Президент России Владимир Путин, говоря о политике Запада, обратился к «Гарвардской речи» писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына, предупреждавшего об «ослеплении превосходства». Об этом он заявил во время выступления на Валдайском форуме.

«Еще в 1978 г. он отмечал, что для Запада характерно "длящееся ослепление превосходства, которое поддерживает представление, что всем обширным областям нашей планеты следует развиваться и доразвиться до нынешних западных систем". Вот это все и происходит до сих пор», — отметил президент.

По его мнению, с тех пор ничего не поменялось и это «ослепление», о котором говорил Солженицын, «откровенно расистское и неоколониальное» по своему характеру, привело к уродливым формам. Особенно когда появился так называемый однополярный мир, добавил Путин.

В конце сентября Путин заявил, что однополярная гегемония в мире неумолимо рушится, вместе с тем идет формирование более справедливого мироустройства. Президент считает, что Запад «категорически не желает мириться» с новой реальностью. «Все из этого вытекающее мы видим», — подчеркнул Путин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных