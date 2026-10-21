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Главная / Политика /

МИД РФ: политической подоплеки под ограничением поставок грузинских напитков нет

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Нет никакой политической подоплеки под ограничением поставок напитков ряда грузинских производителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Я думаю, что это все какие-то просто домыслы», – сказала дипломат.

10 октября РБК сообщал, что Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России некоторых алкогольных и безалкогольных напитков из Грузии. Меру назвали временной: продукция не соответствовала установленным требованиям по органолептическим, физико-химическим показателям, а также показателям безопасности.

В список товаров, попавших под запрет, попали: вино производителя АО «Телиани Вели», вино производителя АО «Тбилвино», вино производителя ООО «Вайнмен», вино и коньяк производителя ООО «Братья Асканели», пиво производителя АО «Грузинская пивная компания», а также Coca-Cola из Грузии и минеральная вода «Набеглави» производителя «Хелси вотер».

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