МИД РФ: политической подоплеки под ограничением поставок грузинских напитков нет

10 октября РБК сообщал, что Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России некоторых алкогольных и безалкогольных напитков из Грузии. Меру назвали временной: продукция не соответствовала установленным требованиям по органолептическим, физико-химическим показателям, а также показателям безопасности.