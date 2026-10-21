МИД РФ: политической подоплеки под ограничением поставок грузинских напитков нет
Нет никакой политической подоплеки под ограничением поставок напитков ряда грузинских производителей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Я думаю, что это все какие-то просто домыслы», – сказала дипломат.
10 октября РБК сообщал, что Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России некоторых алкогольных и безалкогольных напитков из Грузии. Меру назвали временной: продукция не соответствовала установленным требованиям по органолептическим, физико-химическим показателям, а также показателям безопасности.
В список товаров, попавших под запрет, попали: вино производителя АО «Телиани Вели», вино производителя АО «Тбилвино», вино производителя ООО «Вайнмен», вино и коньяк производителя ООО «Братья Асканели», пиво производителя АО «Грузинская пивная компания», а также Coca-Cola из Грузии и минеральная вода «Набеглави» производителя «Хелси вотер».