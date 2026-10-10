Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых напитков из Грузии

В список товаров, на которые распространяется запрет, попали: вино производителя АО «Телиани Вели», вино производителя АО «Тбилвино», вино производителя ООО «Вайнмен», вино и коньяк производителя ООО «Братья Асканели», пиво производителя АО «Грузинская пивная компания», а также Coca-Cola из Грузии и минеральная вода «Набеглави» производителя «Хелси вотер».