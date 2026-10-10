Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых напитков из Грузии
Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России некоторых алкогольных и безалкогольных напитков из Грузии, сообщил РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Мера носит временный характер. Отмечается, что продукция не соответствовала установленным требованиям по органолептическим, физико-химическим показателям, а также показателям безопасности.
В список товаров, на которые распространяется запрет, попали: вино производителя АО «Телиани Вели», вино производителя АО «Тбилвино», вино производителя ООО «Вайнмен», вино и коньяк производителя ООО «Братья Асканели», пиво производителя АО «Грузинская пивная компания», а также Coca-Cola из Грузии и минеральная вода «Набеглави» производителя «Хелси вотер».
В мае ведомство также приостановило продажу вин и коньяка из Армении. Как заявили в Роспотребнадзоре, товары ЗАО «Веди-алко», ООО «Абовянский коньячный завод» и ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян» не соответствовали обязательным требованиям.
В апреле Роспотребнадзор запретил продажу газированной воды «Джермук». При распространении воды были нарушены обязательные требования.