Роспотребнадзор приостановил продажу некачественных вин и коньяка из Армении
В России обнаружена некачественная алкогольная продукция, произведенная в Армении, ее реализация приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ведомство установило, что продукция ЗАО «Веди-алко», ООО «Абовянский коньячный завод» и ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян» не соответствует обязательным требованиям.
«Вино ординарное сортовое красное полусладкое «Гетап вернашен» (11% спирта, 0,75 л, розлив 03.02.2025) и «Вино ординарное сортовое белое сухое «Веди-алко Харджи», Т3 «Легенды Arni» (12% спирта, 0,75 л, розлив 17.12.2024), произведенный ЗАО «Веди-алко», – говорится в сообщении Роспотребнадзора о не соответствующих требованиям винах.
Также в списке некачественной продукции «Коньяк ординарный пятилетний «Армянский коньяк 5 звезд», произведенный Абовянским заводом, «Армянский коньяк марочного выдержанного «КВ» семилетнего «Шахназарян ХО».
Чтобы избежать продаж этой продукции, Роспотребнадзор направил торговым предприятиям и импортерам информацию о приостановке ее реализации и изъятии.