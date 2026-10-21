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Кушнер удаленно подключился к встрече Путина и Уиткоффа

Антон Потоков
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Зять президента США Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер удаленно подключился к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

21 октября в Санкт-Петербурге проходит встреча президента РФ со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом. Представитель США прибыл в Россию после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейцами в Осло.

Перед началом закрытой части переговоров Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении экономического сотрудничества с США. Уиткофф от лица Трампа поблагодарил главу российского государства за «дизельную сделку».

Как прошла встреча Путина и Уиткоффа в Санкт-Петербурге
21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург из Осло, где днем ранее провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран. В «Пулково» американца встречал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Господин Дмитриев – вы прекрасный человек, мы с вами очень хорошо работаем», – отметил позже Уиткофф.
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21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург из Осло, где днем ранее провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран. В «Пулково» американца встречал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Господин Дмитриев – вы прекрасный человек, мы с вами очень хорошо работаем», – отметил позже Уиткофф. / ТАСС

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