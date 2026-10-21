Кушнер удаленно подключился к встрече Путина и Уиткоффа
Зять президента США Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер удаленно подключился к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
21 октября в Санкт-Петербурге проходит встреча президента РФ со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом. Представитель США прибыл в Россию после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейцами в Осло.
Перед началом закрытой части переговоров Путин заявил, что Россия заинтересована в восстановлении экономического сотрудничества с США. Уиткофф от лица Трампа поблагодарил главу российского государства за «дизельную сделку».