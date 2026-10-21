Кушнер удаленно подключился к встрече Путина и Уиткоффа

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21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург из Осло, где днем ранее провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и представителями европейских стран. В «Пулково» американца встречал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Господин Дмитриев – вы прекрасный человек, мы с вами очень хорошо работаем», – отметил позже Уиткофф. / ТАСС