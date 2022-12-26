Песков: Россия не будет вести переговоры на условиях Украины
Россия не будет следовать чужим условиям, поскольку она ориентируется только на свои цели и здравый смысл. Таким образом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, пойдет ли Москва на переговоры на условиях Киева.
«Мы никогда не следовали чужим условиям. Ориентировались только на свои. И на здравый смысл», — заявил Песков (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня на Украине заявили, что предложат провести некий «мирный саммит» на площадке ООН в конце февраля, при этом посредником в ходе переговоров может выступить генсек международной организации Антониу Гутерриш.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
В Кремле неоднократно говорили о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября Песков заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.