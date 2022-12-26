Лавров заявил о нежелании Запада и Киева идти на компромиссы
Заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в Вашингтоне, подтверждает нежелание «хозяев» Киева идти на компромиссы, рассказал глава МИД России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских СМИ.
«Если говорить про компромиссы, то вот во время триумфального визита в Соединенные Штаты Зеленский заявил: "Справедливый мир — это никаких компромиссов". Это вот ровно то, чем сейчас руководствуются и его хозяева — "никаких компромиссов, мы будем диктовать нашу волю". Именно поэтому нужно победить Россию не только на поле боя, как они говорят, но и нанести ей "стратегическое" поражение, чтобы никому не повадно было», – рассказал он.
Подавляющее большинство стран видят подход Запада именно в таком ключе, добавил Лавров.
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда Зеленского проводит доработку деталей плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте при посредничестве Турции. Предыдущая встреча представителей России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого процесс заморозили.
В Кремле неоднократно говорили о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю.