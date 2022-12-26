Лавров заявил о нежелании Запада и Киева идти на компромиссы

«Если говорить про компромиссы, то вот во время триумфального визита в Соединенные Штаты Зеленский заявил: "Справедливый мир — это никаких компромиссов". Это вот ровно то, чем сейчас руководствуются и его хозяева — "никаких компромиссов, мы будем диктовать нашу волю". Именно поэтому нужно победить Россию не только на поле боя, как они говорят, но и нанести ей "стратегическое" поражение, чтобы никому не повадно было», – рассказал он.