Эрдоган заявил об отсутствии усилий Запада в разрешении конфликта на Украине
В российско-украинском конфликта действия западных стран носили провокационный характер, Запад не приложил усилий в разрешении кризиса. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с турецкой молодежью в Эрзуруме.
«К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне», — сказал турецкий лидер (цитата по Anadolu).
Он отметил, что роль посредника на себя взяла Турция, стране удалось «добиться ввода в эксплуатацию Черноморского зернового коридора». Эрдоган добавил, что 44% экспортируемого зерна ушло в страны Европы, еще 16% продукции получила Турция, 14% поставок пришлись на страны Африки.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.
С начала боевых действий стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте при посредничестве Турции. Предыдущая встреча представителей России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле, после этого процесс заморозили.
При этом в июле при участии Турции и ООН Россия и Украина заключили зерновую сделку, которая предполагает вывоз украинского зерна, а также экспорт российского зерна и удобрений. После этого Москва неоднократно указывала на несоблюдение второй части сделки.
Страны Запада настаивают на мирном разрешении конфликта на Украине. В то же время в Белом доме заявляют, что пока не видят готовности России к переговорам. Москва же подчеркивает, что открыта к мирным переговорам и никогда от них не отказывалась.
В конце декабря The Wall Street Journal сообщила, что команда украинского президента Владимира Зеленского проводит доработку плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, эти предложения могут быть представлены в феврале 2023 г.
В Кремле заявили, что ничего не знают о разрабатываемом Украиной «мирном плане». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все, что Киев предлагал до этого, не учитывало «нынешних реалий».