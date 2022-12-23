В Кремле прокомментировали сообщения о разрабатываемом Украиной «мирном плане»
Кремлю ничего не известно о разрабатываемом Украиной «мирном плане», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, нам об этом ничего не известно. Мы слышали заявление президента Зеленского о различных шагах, о мирном плане, но все, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые собственно на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать», — прокомментировал Песков сообщения о том, что Украина разрабатывает «мирный план».
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда украинского президента Владимира Зеленского проводит доработку деталей плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г.
На прошлой неделе, 13 декабря, Песков прокомментировал заявление Зеленского о «трех шагах» к наступлению мира. По его словам, это «три шага» к продолжению боевых действий. Тогда представитель Кремля отметил, что украинской стороне нужно «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время». Он сказал, что эти реалии говорят о том, что у России в результате проведенных референдумов появились новые территории. По его словам, «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно».
Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября представитель Кремля заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».