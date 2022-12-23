В Кремле прокомментировали сообщения о разрабатываемом Украиной «мирном плане»

На прошлой неделе, 13 декабря, Песков прокомментировал заявление Зеленского о «трех шагах» к наступлению мира. По его словам, это «три шага» к продолжению боевых действий. Тогда представитель Кремля отметил, что украинской стороне нужно «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время». Он сказал, что эти реалии говорят о том, что у России в результате проведенных референдумов появились новые территории. По его словам, «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно».