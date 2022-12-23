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В Кремле прокомментировали сообщения о разрабатываемом Украиной «мирном плане»

Ведомости

Кремлю ничего не известно о разрабатываемом Украиной «мирном плане», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, нам об этом ничего не известно. Мы слышали заявление президента Зеленского о различных шагах, о мирном плане, но все, что до сих пор говорил президент Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые собственно на сегодняшний день уже сложились и которые нельзя игнорировать», — прокомментировал Песков сообщения о том, что Украина разрабатывает «мирный план».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда украинского президента Владимира Зеленского проводит доработку деталей плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г.

На прошлой неделе, 13 декабря, Песков прокомментировал заявление Зеленского о «трех шагах» к наступлению мира. По его словам, это «три шага» к продолжению боевых действий. Тогда представитель Кремля отметил, что украинской стороне нужно «принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время». Он сказал, что эти реалии говорят о том, что у России в результате проведенных референдумов появились новые территории. По его словам, «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно».

Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября представитель Кремля заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».

Ранее по теме: Посол Антонов: поездка Зеленского в США говорит о неготовности к переговорам с Россией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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