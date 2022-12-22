Посол Антонов: поездка Зеленского в США говорит о неготовности к переговорам с Россией

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября он заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».