Посол Антонов: поездка Зеленского в США говорит о неготовности к переговорам с Россией
Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США демонстрирует, что ни он сам, ни американское руководство не готовы к мирному урегулированию конфликта на Украине и переговорам с Россией. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы. Нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона. Появляющиеся в американских СМИ тезисы о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы», — сказано в заявлении.
Антонов подчеркнул, что поездка Зеленского продемонстрировала, что все примирительные высказывания со стороны Украины и США являются «пустым звуком». «Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки по сути объявлено о необходимости продолжения «войны по доверенности» против нашей страны. До полной победы над нами», — заключил Антонов.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября он заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».