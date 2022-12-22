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Посол Антонов: поездка Зеленского в США говорит о неготовности к переговорам с Россией

Ведомости

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США демонстрирует, что ни он сам, ни американское руководство не готовы к мирному урегулированию конфликта на Украине и переговорам с Россией. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Визит Зеленского сюда, беседы в Вашингтоне показали, что ни администрация, ни Зеленский к миру не готовы. Нацеленность на войну, на гибель простых солдат, на дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона. Появляющиеся в американских СМИ тезисы о том, что Россия не проявляет заинтересованность в достижении мира, лживы», — сказано в заявлении.

Антонов подчеркнул, что поездка Зеленского продемонстрировала, что все примирительные высказывания со стороны Украины и США являются «пустым звуком». «Под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки по сути объявлено о необходимости продолжения «войны по доверенности» против нашей страны. До полной победы над нами», — заключил Антонов.

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Зеленский прибыл в США с первым зарубежным визитом с начала спецоперации на Украине накануне, 21 декабря, вечером. По итогам переговоров с Байденом в ходе совместной пресс-конференции в Белом доме президент США сообщил, что Зеленский открыт к поиску «справедливого мира» с Россией.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно говорил о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября он заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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