Зеленского увезли в США на военном самолете

Кроме того, правительство Зеленского хочет получить от Вашингтона баллистические ракеты ATACMS дальностью до 300 км и разведывательно-ударные беспилотники Gray Eagle и Reaper. Несмотря на декларируемую всестороннюю поддержку со стороны США, Белый дом не горит желанием предоставлять эти вооружения Киеву, пишет Politico. Отказ от предоставления ВСУ баллистических ракет объясняется нежеланием Вашингтона идти на эскалацию конфликта через нанесение ударов по целям на территории России, что может вынудить Москву на ответные жесткие меры. При этом одни только поставки Patriot, как пишет Politico, являются большим успехом для Киева. Украинские военные рассчитывают, что натовские ЗРК существенно улучшат систему ПВО страны и позволят более эффективно противостоять ракетным ударам со стороны российских войск.