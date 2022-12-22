Зеленского увезли в США на военном самолете

Зеленского увезли в США на военном самолетеЭто его первый зарубежный визит c начала СВО
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с не объявленным заранее визитом в Вашингтон, и вечером 21 декабря уже встретился с президентом США Джо Байденом. Это первая с начала боевых действий на Украине зарубежная поездка Зеленского. До авиабазы Жешув в Польше Зеленский добрался из Киева поездом, а для полета в США использован американский военно-транспортный самолет. Ожидается, что кроме встречи с Байденом Зеленский выступит перед совместным заседанием палат конгресса США.
Приезд украинского лидера в американскую столицу в итоге оказался приурочен к принятию очередного пакета помощи Киеву. Как пояснил CNN источник в политическом руководстве США, во время пребывания Зеленского в США Байден объявит о новом пакете военной помощи на сумму $1,8 млрд, главным пунктом которого будет предоставление Украине батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot большой дальности стоимостью почти $1 млрд. В пакет входят также планирующие бомбы со спутниковым наведением JDAM, боеприпасы к ракетным комплексам HIMARS, артиллерии и прочим вооружениям общей стоимостью $850 млн.
Кроме того, правительство Зеленского хочет получить от Вашингтона баллистические ракеты ATACMS дальностью до 300 км и разведывательно-ударные беспилотники Gray Eagle и Reaper. Несмотря на декларируемую всестороннюю поддержку со стороны США, Белый дом не горит желанием предоставлять эти вооружения Киеву, пишет Politico. Отказ от предоставления ВСУ баллистических ракет объясняется нежеланием Вашингтона идти на эскалацию конфликта через нанесение ударов по целям на территории России, что может вынудить Москву на ответные жесткие меры. При этом одни только поставки Patriot, как пишет Politico, являются большим успехом для Киева. Украинские военные рассчитывают, что натовские ЗРК существенно улучшат систему ПВО страны и позволят более эффективно противостоять ракетным ударам со стороны российских войск.
В свою очередь киевские власти заявляют, что уже предоставленное им западное оружие исчерпало свой потенциал и не годится для воплощения в жизнь дальнейших планов ВСУ.
В текущих политических реалиях говорить о равноправном диалоге США и Украины не приходится, отмечает директор НИИ конфликтологии и миротворческих инициатив Денис Денисов. США фактически курируют деятельность киевской политической элиты, которая добровольно подчиняется Вашингтону. Именно поэтому, продолжает эксперт, Украине предоставляется только та помощь, которую Пентагон, госдепартамент или ЦРУ сочтут нужным отправить для реализации собственных целей. Очевидно, что цели эти сводятся к продолжению глобального противостояния с Россией руками украинцев. При этом за счет помощи Киеву, добавляет Денисов, США демонстрируют странам Евросоюза свою мощь, а администрация Байдена набивает себе политические очки перед предвыборной гонкой.