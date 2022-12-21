Зеленский прибыл в США
Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился на авиабазе в США, передает CNN.
Уточняется, что это первый визит украинского лидера с начала спецоперации России.
Белый дом 21 декабря подтвердил визит Зеленского в США. В ходе поездки Зеленский встретится с президентом Джо Байденом, примет участие в пресс-конференции в Белом доме, а позже выступит в конгрессе США. Темами переговоров лидеров Украины и США станут боевые действия на Украине, поддержка Киева Вашингтоном и союзниками, а также санкции против России.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ждут, что после визита Зеленского в Вашингтон могут произойти какие-то позитивные изменения. Он также подчеркнул, что продолжающиеся поставки вооружений Украине ведут к усугублению конфликта.