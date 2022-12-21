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Зеленский прибыл в США

Ведомости

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским на борту приземлился на авиабазе в США, передает CNN. 

Уточняется, что это первый визит украинского лидера с начала спецоперации России. 

Белый дом 21 декабря подтвердил визит Зеленского в США. В ходе поездки Зеленский встретится с президентом Джо Байденом, примет участие в пресс-конференции в Белом доме, а позже выступит в конгрессе США. Темами переговоров лидеров Украины и США станут боевые действия на Украине, поддержка Киева Вашингтоном и союзниками, а также санкции против России.

Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ждут, что после визита Зеленского в Вашингтон могут произойти какие-то позитивные изменения. Он также подчеркнул, что продолжающиеся поставки вооружений Украине ведут к усугублению конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных