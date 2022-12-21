Зеленский прибыл в США

Белый дом 21 декабря подтвердил визит Зеленского в США. В ходе поездки Зеленский встретится с президентом Джо Байденом, примет участие в пресс-конференции в Белом доме, а позже выступит в конгрессе США. Темами переговоров лидеров Украины и США станут боевые действия на Украине, поддержка Киева Вашингтоном и союзниками, а также санкции против России.